Calciomercato Juventus, tabula rasa Allegri: ne fa fuori 12

Calciomercato Juventus, Allegri decisivo per la prossima stagione. Una vera rivoluzione: 12 giocatori potrebbero partire.

Calciomercato Juventus, la società dopo un’annata deludente si avvia a rivoluzionare la rosa. Una “nuova” squadra decisamente più competitiva della precedente. Il piano è radicale. Ben 12 giocatori potrebbero salutare.

Allegri ha fatto chiarezza sulle linee da prendere in futuro. Come detto poc’anzi, ben 12 giocatori, anche dei titolari, saluteranno la Vecchia Signora, andiamo a scoprire chi, settore per settore, iniziando dall’attacco che verrà – letteralmente – rivoluzionato.

Calciomercato Juventus, rivoluzione totale | Ben 12 giocatori potrebbero salutare

In attacco abbiamo già la sicurezza di Paulo Dybala che andrà a parametro zero ma con lui ci sarà anche Alvaro Morata che non verrà riscatto dall’Atletico Madrid per la cifra, reputata eccessiva, richiesta dagli spagnoli. Ma in attacco c’è solo più la sicurezza di Vlahovic perché anche Moise Kean davanti ad offerte importanti potrebbe già dire addio dopo solo una stagione dal suo ritorno.

A centrocampo c’è già la sicurezza di Federico Bernardeschi, giocatore con rinnoverà con la Juventus. Oltre all’esterno c’è anche la possibilità di un addio prematura di McKennie anche lui tornato da poco dopo il lungo infortunio, all’americano si potrebbero aggiungere Rabiot e Arthur. In difesa già sicuro Chiellini e a lui si potrebbero aggiungere Alex Sandro, Pellegrini e De Sciglio. Sicuri di rimanere al 100% Tek, Perin, Bonucci, Danilo, De Ligt, Chiesa, Cuadrado, Locatelli, Miretti, Zakaria, Kaio Jorge e Vlahovic. Una rivoluzione netta per rilanciarsi nell’immediato tornando a sognare l’ambito vertice.