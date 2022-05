Calciomercato Juventus, smacco alla Higuain: il doppio piano è diabolico

Calciomercato Juventus, la dirigenza ha un piano preciso, anzi due. Ecco cosa potrebbe succedere per il difensore centrale.

Calciomercato Juventus, il club adesso ha preso una decisione finale. Vuole un centrale di qualità, un sostituto ideale che possa prendere l’eredità, difficile, di Giorgio Chiellini. Tanti i nomi ma il più concreto potrebbe essere quello del centrale del Napoli Koulibaly. Il senegalese ha tutti i requisiti per fare la differenza.

Come scrive ‘Tuttosport’ il piano, o meglio, il doppio piano della dirigenza è il seguente: aspettare la scadenza, nel 2023, oppure tentare l’assalto immediato con il benestare dello stesso.

Calciomercato Juventus, Koulibaly ci siamo ma ad una doppia condizione

Parlando di concorrenza, vista la qualità del profilo in questione, c’è anche il Barcellona che cerca sempre un centrale di qualità. Ma il senegalese potrebbe continuare a Napoli oppure fare leva sul fatto di andare via così da convincere la dirigenza a cederlo subito e non rischiando di perderlo a zero l’anno prossimo.

In caso contrario la Juventus potrebbe sfruttare l’occasione a parametro zero, in questa eventualità il giocatore continuerebbe a Napoli per poi essere ceduto nel 2023, a parametro zero. Sicuramente eventualità che i partenopei vogliono evitare a tutti i costi ed è per questo che l’eventuale incontro tra l’entourage del giocatore e la società sarà decisivo. Koulibaly rimane per caratteristiche uno dei preferiti, un degno erede di Chiellini anche data la grande esperienza internazionale. Staremo a vedere se i bianconeri avranno la meglio.