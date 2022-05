Calciomercato Juventus, fine della storia: incontro con il Barça

Calciomercato Juventus, alla fine ci sarà l’incontro con l’agente per stabilire tutti i termini dell’addio.

Calciomercato Juventus, da ‘La Gazzetta dello Sport’ arrivano novità importanti per quanto concerne il futuro di uno degli attaccanti bianconeri. Alvaro Morata potrebbe scegliere il Barcellona per il proprio futuro. L’attaccante spagnolo ha poche probabilità di rimanere in bianconero.

Le richieste eccessive per il riscatto del giocatore da parte degli spagnoli frenano la Juventus che non può andare incontro ad un operazione così dispendiosa. Le chance, dunque, che Alvaro rimanga in bianconero, almeno per il momento, sono davvero poche.

Calciomercato Juventus, Morata verso il Barcellona | Addio a Torino

Una vera rivoluzione offensiva. L’Atletico chiede troppo per il riscatto di Morata e a questo punto il Barcellona, che già a gennaio si era mosso per lo spagnolo, potrebbe farsi sotto definitivamente. E adesso le chance di vedere Alvaro in blaugrana sono aumentate ma ciò, purtroppo, automatizza una sorta di impossibilità di vederlo ancora in bianconero in futuro.

Nonostante l’affiatamento con i compagni e per l’ambiente della Juventus, Morata alla fine potrebbe ricominciare proprio in Spagna, laddove fu protagonista prima della scelta del ritorno in bianconero. Una rivoluzione offensiva che potrebbe – addirittura – vedere stravolto l’attacco di questa stagione appena conclusa. A questo punto la Juventus dovrà intervenire nuovamente sul mercato, regalando un nuovo partner offensivo a Dusan Vlahovic, il fulcro dell’attacco della Juventus e il centro dell’attuale progetto di tutta la società. Uno dei punti da cui ripartire, proprio come De Ligt.