Calciomercato Juventus, vogliono subito Rabiot: offerta a sorpresa

Calciomercato Juventus, dalla sorpresa ai fatti. La squadra vuole puntare tutto sul centrocampista bianconero.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sbalordisce l’interesse concreto del “nuovo” Chelsea per Adrien Rabiot. La nuova dirigenza punterà tutto sul francese bianconero, reputato un acquisto importante. Su di lui, oltre ai bues, ci sarebbe l’interesse anche del Newcastle.

Da ‘Tuttosport’ si parla di un interesse concreto del Chelsea per il francese, ormai possibile partente in casa bianconera. Rabiot nonostante una stagione tra alti e bassi, più alti che bassi perché il francese, alla fine, ha dato più volte dimostrazione delle sue qualità, potrebbe essere però uno dei centrocampisti a permettere di fare cassa. Il suo stipendio da 7 milioni stagionali pesa sulle casse della squadra e, dunque, una buona cessione potrebbe dare ampio spazio di manovra in colpi in entrata.

Calciomercato Juventus, Chelsea su Rabiot | Pronta un’offerta

I blues si sarebbero già mossi per palesare il proprio interesse nei confronti del francese e avrebbero già intenzione di avanzare un’offerta ufficiale alla dirigenza della Juventus. E come detto poc’anzi, il Chelsea non sarebbe l’unica squadra interessata in Premier League. Anche il Newcastle neo acquisto degli sceicchi, sognerebbe in grande. Ma il francese sarebbe più tentato dalla pista londinese.

Allegri, nonostante gli ultimi attestati di stima nei confronti del francese e della sua crescita stagionale, aprirebbe alla possibile cessione purché gli venga rimpiazzato con qualche acquisto importante: uno su tutti rimane sempre Pogba. Rabiot potrebbe quindi diventare uno degli obiettivi del nuovo Chelsea per ripartire da subito.