Calciomercato Juventus, doppio colpo Blues: “offensiva finale”

Calciomercato Juventus, il Barcellona adesso è pronto a compiere il doppio affare dal Chelsea. Due blues sarebbero in uscita e in direzione catalunia. Trattasi dei due spagnoli voluti da Xavi: Azpilicueta e Alonso.

Doppia opportunità difensiva per rinforzare le fasce, così vuole Xavi e adesso l’opzione diventa doppia. Come scrive ‘Mundo Deportivo’ realtà molto vicina al Barca, la questione per i due profili si sta intensificando nelle ultime ore. Un doppio colpo davvero considerevole.

Calciomercato Juventus, due spagnoli per Xavi | Doppio colpo da Londra

Già si era parlato di Alonso in chiave Juventus ma alla fine l’ex Fiorentina sceglie Barcellona come prossima squadra. Proprio insieme a lui potrebbe finirci l’attuale compagno di squadra, Azpilicueta. Due giocatori molto ultimi e con tanta esperienza in uscita dal Chelsea che sta cambiando volto e dirigenza.

Il Chelsea, infatti, farà una campagna acquisti anche e soprattutto in uscita. Come sappiamo, a Londra, stanno cambiando tante cose, iniziando dalla dirigenza. Il Chelsea potrebbe quindi dar uscire i due difensori voluti dal Barcellona e richiesti da Xavi. Per diverso tempo Alonso è stato anche un obiettivo della Juventus che vuole rinforzi proprio in quel settore del campo, ma a quanto pare il destino sembra segnato. Entrambi, infatti, sono volonterosi di sposare il nuovo progetto tecnico di Xavi che li vedrebbe nuovamente protagonisti.