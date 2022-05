Calciomercato Juventus, strappo totale e addio: scontro con Sarri per il nuovo “play”

Calciomercato Juventus, sfida a due per il nuovo “play”. Oltre ai bianconeri c’è anche l’ex allenatore della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, una sfida a due per il play in uscita dalla Fiorentina. Torreira, come scrive ‘La Nazione’ piace sia ai bianconeri che a Sarri.

In uscita dalla Fiorentina, Torreira sembra entrato nel mirino delle due big italiane. Sia Juventus che Lazio lo vorrebbero come rinforzo in squadra e adesso potrebbe nascere l’opportunità ghiotta da non lasciarsi sfuggire. L’ex Arsenal potrebbe lasciare Firenze ma rimanere in Serie A. Come detto poc’anzi, sia la Lazio che la Vecchia Signora lo vorrebbero come rinforzo in mediana.

Calciomercato Juventus, sfida doppia per Torreira | C’è anche Sarri

L’ex Arsenal vanta una buona esperienza internazionale e sarebbe quindi pronto al grande salto in una big. La Juventus vorrebbe poterlo acquistare, consapevole delle qualità dell’uruguaiano che piace, molto, anche ad Allegri.

Il centrocampista della Fiorentia, il cosiddetto “play”, potrebbe, però, ingolosire anche la Lazio soprattutto se i ragazzi di Sarri dovessero perdere l’altro top player in rosa, Sergej Milinkovic-Savic. Un’opportunità ghiotta anche perché, sembra, che la Fiorentina non lo tratterrà. Un’ennesima mossa di mercato tra Juventus e Fiorentina potrebbe avviarsi in questa sessione, con i bianconeri che tentano il classe 1996. Un altro profilo che verrà messo tra le notizie principali nei prossimi giorni, sicuramente potrebbe diventare un nuovo tormentone vista anche la qualità del giocatore in questione.