Calciomercato Juventus, vice Dv7 in Serie A: Spalletti beffa tutti

Calciomercato Juventus, Spalletti mette nel mirino potenziali rinforzi offensivi: ecco chi potrebbe arrivare.

Calciomercato Juventus, il Napoli di Spalletti conta di arrivare a dei rinforzi offensivi. Due giocatori piacciono alla squadra partenopea e il tutto viene confermato dallo stesso Pedullà.

Il Napoli starebbe seguendo la pista che porta ad Arnautovic ma non solo. Piace anche Barak, giovane attaccante dalle indubbie qualità tecniche e, ultimo ma non come meno interesse, Deulofeu che lascerà molto probabilmente l’Udinese.

Calciomercato Juventus, tre attaccanti per Spalletti

Luciano Spalletti, di conseguenza, si appresta a trattare ben tre attaccanti di cui uno è anche finito nel mirino della Juventus. Come scrive Pedullà la squadra bianconera avrebbe seguito gli aggiornamenti relativi ad Arnautovic che potrebbe essere valutato come eventuale vice Vlahovic.

Il mister, dunque, è pronto a ripartire e per la Champions chiederebbe al club qualche rinforzo offensivo. Come sappiamo la Juventus rivoluzionerà il reparto offensivo, Morata e Dybala partiranno e non è indubbio possa farlo anche Moise Kean davanti ad una buona offerta. Tre attaccanti quindi dovranno essere rimpiazzati da subito. Diversi i nomi. Ci sarà bisogno di un vice Vlahovic, di un altro fantasista e, se possibile, di un giocatore esperto che possa essere ottimo partner offensivo per la punta in questione. Si parla, molto, di Gabriel Jesus e del quasi chiuso Angel Di Maria. Tutto nel proseguo dei prossimi giorni. L’avventura del calciomercato è appena iniziata e la Juventus non intende sbagliare più. Vuole costruire una squadra pronta fin da subito. L’obiettivo dichiarato è la vittoria dello scudetto.