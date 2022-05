Calciomercato Juventus, 15 milioni per il vice Vlahovic: l’occasione “scontata”

Calciomercato Juventus, i bianconeri cercano il vice Dusan. Adesso c’è un occasione scontata che potrebbe tornare in auge.

Calciomercato Juventus, i bianconeri cercano già il sostituto di Dusan Vlahovic, un vice ideale che possa adattarsi, per caratteristiche, a quelle dell’attuale bomber bianconero. Tanti nomi in lista ma il più probabile, adesso, potrebbe essere un grande “ritorno”.

In diverse sessioni di mercato era stato accostato alla – possibile – direzione torinese. Ma adesso l’operazione potrebbe sbloccarsi del tutto. Milik potrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus anche per il costo, 15 milioni e quindi scontato con uno stipendio più che accessibile.

Calciomercato Juventus, Milik come vice Vlahovic | Adesso si può con sconto

Milik sarebbe il grande colpo del vice. Il polacco arriverebbe ad una cifra intorno ai 15 milioni con un ingaggio sostenibile. Come scrive ‘Tuttojuve.com’, i bianconeri avrebbero bisogno di un calciatore con questa caratteristiche.

Già nelle precedenti sessioni il polacco era stato accostato alla destinazione bianconera. Soprattutto nel periodo in cui sulla panchina bianconera sedeva Sarri, l’ex Napoli che lo aveva allenato, appunto, nel suo periodo partenopeo. Adesso il bomber ex Napoli potrebbe ritornare in Serie A in un ruolo nuovo, appunto, quello del vice di Dusan e ad un prezzo più che abbordabile. Staremo a vedere cosa succederà ma Allegri conta di avere un altro attaccante nella sua rosa, con le caratteristiche, appunto, del bomber d’area.