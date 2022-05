Calciomercato Juventus, l’addio prende quota: l’indizio è fulminante

By

Calciomercato Juventus, la partenza del centrocampista adesso si fa più concreta. A confermarlo ci sono dei dettagli fondamentali.

Calciomercato Juventus, Arthur potrebbe lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato, già a gennaio aveva bussato alla porta dei bianconeri proprio l’Arsenal e adesso le quotazioni dell’addio del centrocampista sono chiarite tramite le quotazioni Sisal.

Addio ad Arthur in questa sessione di mercato? Stando alle quote del Sisal la partenza del centrocampista brasiliano, adesso, è quotata 1.33: fino a qualche settimana fa era a data invece ad 1.70. Dati significativi che indicano l’addio sempre più probabile del giocatore.

Calciomercato Juventus, addio Arthur | Le quote non lasciano dubbi

Adesso l’addio del brasiliano è sempre più probabile. C’è da dire che Allegri ha in mente di rivoluzionare in toto la squadra, partendo proprio dal settore più problematico: il centrocampo. Indicativo, dunque, di come ci sia necessità di fare cassa.

Con l’addio di Arthur i bianconeri potrebbe raggiungere un buon compromesso economico andando magari su altri obiettivi in entrata: c’è sempre molto calda la pista che porta a Paul Pogba e l’altro profilo in questione è quello di Sergej Milinkovic Savic. Staremo a vedere cosa succederà me le ipotesi adesso aumentano sempre di più.