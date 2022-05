Calciomercato Juventus, se lo prende il Liverpool: contratto fino al 2026

Calciomercato Juventus, tra i tanti “litiganti”, alla fine, spunta il Liverpool. La squadra di Klopp è pronta al grande colpo.

Calciomercato Juventus, si è parlato molto a lungo del caso Dembele. L’esterno francese ha fatto parlare molto di sé per questo lungo tira e molla con la dirigenza blaugrana e il rinnovo che – alla fine – non è arrivato. Il suo addio a parametro zero rappresenterebbe un investimento importante per diversi club. La stessa società bianconera l’aveva valutato tra le possibili alternative e, adesso, la soluzione però sembra proiettare altrove: dalle parti di Liverpool.

I Reds potrebbero mettere a segno il colpo “proibito”. Come scrive il giornalista ‘Ekmer Konur’ su Twitter. Un vantaggio netto della dirigenza inglese sulle rivali europee.

Calciomercato Juventus, Liverpool in vantaggio | Avanti tutta per Dembele

L’esterno francese adesso è pronto per diventare un nuovo grande colpo del Liverpool. Dopo la sconfitta in finale di Champions per mani del Real Madrid e la perdita del titolo, ad un solo punto di distacco con il City di Pep Guardiola, la squadra di Klopp vuole rilanciarsi immediatamente.

Per l’esterno francese ci sarebbe infatti già pronto un contratto fino al 2026. E lo stesso accetterebbe molto volentieri la sua “nuova” casa, essendo, Liverpool, una delle top europee in questo momento storico.