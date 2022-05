Calciomercato Juventus, manca ancora l’accordo con Di Maria | Clamoroso ritorno di fiamma

Calciomercato Juventus, in caso di mancato accordo con Di Maria la società valuterebbe un grande clamoroso ritorno di fiamma.

Calciomercato Juventus, i bianconeri non hanno ancora raggiunto l’accordo definitivo con Di Maria ed è proprio per questo che si iniziano già a guardare le possibili alternative. Serve un profilo ideale che possa prendere l’eredità della casella lasciata da Paulo Dybala.

E in caso di mancato accordo con Di Maria spunterebbe, di nuovo, il nome di Berardi. L’esterno e fantasista del Sassuolo già per lungo tempo in passato è stato osservato speciale dei bianconeri. Adesso si potrebbe sbloccare – definitivamente – l’operazione.

Calciomercato Juventus, Berardi come alternativa a Di Maria | Ritorno di fiamma pazzesco

I tempi sono maturi. Berardi era già ai tempi uno dei preferiti della dirigenza bianconera e adesso avrebbe tutte le caratteristiche per permettersi il salto di qualità. Giocatore ancora molto abile in fase realizzativa, Berardi ha tra le sue anche un’ottima tecnica individuale capace, dunque, di fare la differenza quando serve.

Come scrivono su ‘Tuttosport’, l’esterno italiano del Sassuolo potrebbe tornare di moda in casa bianconera e raggiungere – finalmente – il tanto rimandato passaggio alla Juventus. Perché per diverse sessioni di mercato, Domenico, è stato uno dei preferiti dei direttori sportivi della Vecchia Signora. Adesso è nella fase più positiva della sua carriera, con ampio spazio anche in nazionale maggiore dove, alla guida di Mancini, è riuscito nell’impresa di vincere l’europeo giusto la scorsa stagione. Berardi è quindi pronto e sarebbe l’alternativa d’esperienza ideale a Di Maria.