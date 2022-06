Calciomercato Juventus, la corda si è spezzata: assist pazzesco a Cherubini

Calciomercato Juventus, ora questo potrebbe essere un ennesimo assist per arrivare al colpo premeditato: ecco cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, adesso il Barcellona è rassegnato. Come scrivono i colleghi spagnoli di ‘Sport.es’, la squadra catalana ha – letteralmente – gettato la spugna per quanto concerne il futuro dell’esterno francese, Dembele. Stando infatti alle ultime indiscrezioni non ci sarebbe più chance di vedere il giocatore francese la prossima stagione.

Un vero e proprio assist per Cherubini che adesso vedrebbe sempre più vicino il suo possibile grande colpo, ormai nel mirino già da diverso tempo.

Calciomercato Juventus, Cherubini adesso può provarsi | Barcellona rassegnato

L’attaccante francese andrà in scadenza effettiva a fine giugno e la possibilità di arrivare a prenderlo a zero si fa sempre più ghiotta. Giocatore molto tecnico e essenziale in fase offensiva potrebbe diventare quell’opportunità irrinunciabile.

Cherubini adesso può pensarci e lo può fare seriamente, soprattutto se non dovesse andare in porto l’operazione Di Maria anche lui accostato al Barcellona. Oppure il Barcellona potrebbe lasciar partire il francese per aspettare un altro – possibile – grande colpo: Mohamed Salah. L’egiziano andrà in scadenza il prossimo anno e come caratteristiche sarebbe l’ideale sostituto di Lionel Messi, giocatore ancora troppo importante e mai dimenticato nel cuore dei blaugrana. Staremo a vedere cosa succederà ma -ormai- i temi sono maturi per avanzare una trattativa. Ad interessarsi a Dembele, ovviamente, ci sono anche atre big d’Europa come il Psg.