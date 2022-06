Calciomercato Juventus, Cuadrado e quel sacrificio necessario: destinazione già “scelta”

Calciomercato Juventus, un clamoroso colpo di scena e una destinazione “inusuale” per il futuro. Cuadrado potrebbe decidere.

Calciomercato Juventus, Cuadrado potrebbe lasciare Torino. Un “sacrificio” necessario in favore di un’altra entrata importante, quella di Molina. Al colombiano non mancano – di certo – gli estimatori e uno di questi è proprio la rivale numero uno ai vertici: l’Inter.

Un destino inusuale ma che potrebbe, clamorosamente, concretizzarsi. Almeno, così sembra dalle ultime ore. Il futuro del colombiano potrebbe continuare in Serie A ma non alla Juventus. Su di lui oltre all’Inter dell’ex Marotta c’è anche un forte interesse della squadra di Mourinho, la Roma.

Calciomercato Juventus, Cuadrado e il destino inaspettato | Adesso tutto può succedere

Il colombiano, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, non avrebbe accettato il prolungamento per il 2024 e vorrebbe tenere fede all’accordo avuto in precedenza mentre la società vorrebbe applicare, anche con l’esterno, la politica per gli ultra trentenni, cioè, andare al ribasso con un stipendio spalmabile negli anni.

E ora la situazione sembra complicarsi e in tal senso la Juventus avrebbe già individuato il sostituto, trattasi, chiaramente, di Molina dell’Udinese: giocatore che potrebbe arrivare ad una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro. Tanti soldi che la società spenderebbe solo davanti ad un importante cessione. Staremo dunque a vedere cosa succederà. Intanto si aspetta l’inconsueto, almeno per i tifosi che, certamente, non immaginavano dell’eventualità di privarsi anche del colombiano.