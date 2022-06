Calciomercato Juventus, l’amico di Di Maria a Torino: “Pronta la prima offerta ufficiale”

Calciomercato Juventus, adesso si può sognare il grande colpo. Tutto pronto per l’arrivo del giocatore, ormai, in cima alla lista.

Calciomercato Juventus, adesso si può sperare nel grande colpo dalla Serie A. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, come riportato da Michele Criscitiello di Sportitalia, in settimana, la Vecchia Signora potrebbe avanzare la sua prima offerta ufficiale per Molina dell’Udinese.

Argentino in cima alla lista dei preferiti di Cherubini e non solo. Allegri avrebbe già acconsentito all’operazione e il giocatore sembra l’ideale in questo momento come laterale. La Vecchia Signora vuole rinnovare i reparti e il giovane argentino sembra l’acquisto giusto da poter sostenere e con una già molto buona esperienza.

Calciomercato Juventus, i tempi sono maturi | Può arrivare la prima offerta per Molina

Molina è quindi un profilo ideale ed è anche considerato importante non solo nell’Udinese ma nella nazionale argentina, dove, proprio insieme a Di Maria, è riuscito nella conquista del doppio trofeo.

Un profilo giusto e al momento giusto. Adesso non ci resta che aspettare l’offerta ufficiale che potrebbe arrivare già nella prossima settimana. Dopo il tentativo (vano) per Udogie, adesso, la Juventus fa molto sul serio per Molina e l’Udinese aprirebbe alla cessione dell’ormai talentoso pupillo. La Juventus vuole il giocatore come potenziale erede di Cuadrado, il quale, non è scontato possa partire già in questa sessione di mercato. Staremo a vedere cosa succederà.