Calciomercato Juventus, Allegri non vede l’ora: 20 milioni e rinnovo

Calciomercato Juventus, adesso la situazione per l’attaccante potrebbe sbloccarsi con una formula già vista. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a puntare tutto – di nuovo – su Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è molto legato all’ambiente e non vorrebbe lasciare Torino. Il suo futuro potrebbe ripartire da qui ma bisogna trovare l’accordo con l’Atletico.

La base, stando alle ultime indiscrezioni de ‘Il Corriere dello Sport’, sarebbe la stessa ideata per il ritorno di Alvaro in maglia bianconera. Un altro anno di prestito a 10 milioni con un riscatto fissato a 10. In sostanza 20 milioni per avere definitivamente riscattato il cartellino dell’attaccante spagnolo.

Calciomercato Juventus, Morata rimane con formula prestito più riscatto

Le parti sono sempre più vicine ad un accordo e anche per volere di mister Allegri, Alvaro è l’attaccante ideale nel momento ideale. Il vice che serve per continuare a sognare in grande. Un, ormai, veterano in gruppo. Morata dimostra l’affetto per la maglia bianconera già dai suoi social, giusto qualche giorno fa, aveva postato una sua foto insieme alla famiglia in tinte bianconere come per ribadire che il suo unico sogno è sempre la Juventus.

Ora bisognerà trovare l’accordo definitivo fra le parti ma la base studiata è proprio la stessa che ha permesso ad Alvaro di ritornare sotto la Mole. Un ritorno nel ritorno. Morata e la Juventus ancora insieme, per sempre. Ora si può sognare e i tifosi sembrano d’accordo essendo, di fatto, Morata, un loro beniamino. Non ci resta che attendere l’ufficialità.