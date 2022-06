Calciomercato Juventus, Ancelotti lo deve mollare: colpo di scena lampo

Calciomercato Juventus, Ancelotti rinuncia al colpo offensivo. Ecco cosa può succedere per il futuro del bomber.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus era entrato nel mirino del Real Madrid ma adesso la situazione sembra essersi complicata del tutto. Come riporta il portale spagnolo ‘cadenaser.com’ Ancelotti potrebbe rinunciare al rinforzo in attacco.

La squadra blanca non avrebbe più a disposizione posti extracomunitari, di conseguenza, con il ritardo del passaporto di Vinicius Jr., l’operazione per Gabriel Jesus potrebbe saltare definitivamente.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus al Real può saltare

Ancelotti aveva identificato nelle qualità del brasiliano il rinforzo offensivo ideale. Giocatore che è stato accostato anche alla Juventus come possibile sostituto di Dybala ma il Real sembrava decisamente in vantaggio. Adesso l’operazione potrebbe sbloccarsi definitivamente in senso negativo per il Real Madrid.

Non essendoci più posti per l’extracomunitario, adesso, la Juventus potrebbe sfruttare questa opportunità per ritornare su uno degli obiettivi primari e anche uno dei più desiderati. Giocatore che per caratteristiche tecniche sembrava un colpo ideale per Allegri, adesso, tutto, potrebbe mettersi di nuovo in discussione. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Ma la situazione Jesus si sbloccherà magari in beneficio della Juventus che cerca sempre un rinforzo offensivo di qualità consapevole che, comunque, il Manchester City non farà sconti sul cartellino viste anche le qualità del profilo in questione che a Manchester si vedrà necessariamente soffiare il posto dal talento indiscusso Haaland.