Calciomercato Juventus, ribaltone Di Maria: il no che sblocca tutto

Calciomercato Juventus, la situazione Di Maria adesso è stravolta. Tutto potrebbe succedere per l’esterno argentino: i dettagli.

Calciomercato Juventus, da ‘Mundo Deportivo’ si parla del futuro di Angel Di Maria. L’esterno argentino sembrava essere ormai pronto per vestire la maglia del Barcellona ma stando all’ultima indiscrezione, adesso, l’argentino non sarebbe considerato una priorità per i blaugrana.

Futuro tutt’altro che deciso come invece sembrava qualche giorno fa. Il destino di Di Maria è ancora da capirsi. Il giocatore accostato a lungo tempo dalla Juventus non sembrava ancora aver trovato l’accordo con i bianconeri, tant’è che negli ultimi giorni si era parlato di un improvviso colpo di scena che vedeva il Barcellona favorito. Ma adesso tutto può cambiare.

Calciomercato Juventus, Di Maria non è una priorità per i Barcellona

Stando infatti all’indiscrezione di ‘Mundo Deportivo’, adesso, tutto potrebbe stravolgersi visto che il giocatore non è considerato essenziale per la squadra di Xavi. Un ritorno netto della Juventus come favorita? Sicuramente con questa nuova indiscrezione le possibilità di rivedere i bianconeri in pole aumentano.

Come scrive ‘MD’, il Barcellona apprezza il giocatore ma preferisce Raphina e non avrebbe quindi necessità di avere un altro veterano in rosa. Il giocatore stesso si sarebbe offerto ai blaugrana ma il Barcellona, che ha bisogno di vendere più che di comprare, punterebbe tutto sui già presenti calciatori in rosa. Insomma, adesso, la situazione potrebbe nuovamente stravolgersi con Di Maria che potrebbe tornare in pole in quel di Torino.