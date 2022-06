Calciomercato Juventus, ecco il colpo d’ala: pronto un triennale

Calciomercato Juventus, la dirigenza avrebbe pronto un triennale per il – possibile – acquisto, ecco tutti i dettagli in merito.

Calciomercato Juventus, bianconeri alla riscossa. Come scrive ‘Alfredo Pedullà’ su Twitter, la Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi su Kostic dell’Eintracht. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, per lui ci sarebbe pronto un triennale.

Un opzione gradita in casa bianconera. Kostic è un giocatore che piace anche al mister Allegri e potrebbe arrivare già in questa sessione di mercato. Per facilitare l’arrivo del calciatore, per lui, ci sarebbe già pronto un triennale. Il classe ’92 serbo è pronto a fare il definitivo salto di qualità e potrebbe scegliere la Juventus nel suo presente.

Il centrocampista e anche attaccante serbo potrebbe essere l’acquisto ideale in un momento ideale. La dirigenza monitora tutte le possibili operazioni dall’estero e lui diventa, giorno dopo giorno, opzione gradita. Un giocatore che potrebbe quindi essere inserito a sinistra nelle disposizione tattiche di mister Allegri.

Per caratteristiche un profilo ideale. Un doppio affare sulle fasce in attesa che si sblocchi l’altra operazione a destra: Di Maria favorito ma occhio anche a Berardi. La Juventus della nuova stagione si appresta a prendere forma e Kostic potrebbe farne parte. Un tassello importante in un momento ideale. Tutto può succedere quindi e non ci resta che attendere.