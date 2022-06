Juventus, il ritorno dopo tre anni: ora è ufficiale

Juventus, il ritorno dopo tre anni in quella che è stata e che è da sempre la casa della Vecchia Signora. Adesso è anche ufficiale

Il ritorno dopo tre anni. Uno di quelli importanti che danno anche l’idea di come il peggio ormai sia alle spalle per tutti. Non si è tenuto per ragioni legate al Covid il solito raduno, ma adesso è tutto pronto, a Villar Perosa, il prossimo 3 agosto, la Juventus scenderà di nuovo in campo per uno degli appuntamenti più sentiti della storia, nella casa degli Agnelli, per quella classica amichevole che ha sempre contraddistinto, dal 1931 a questa parte, la prima fase della stagione.

Sì, insomma, adesso è anche ufficiale: la sgambata in famiglia tornerà a disputarsi in quel teatro che è sempre stato visto come un luogo di culto per i tifosi della Juventus. La casa della proprietà, degli Agnelli, che ha visto passare sul quel campetto tutti i campioni della Juventus.

Juventus, il ritorno a Villar Perosa

A rendere nota questa decisione è TuttoSport in edicola questa mattina, che sottolinea inoltre come l’amministrazione comunale del centro piemontese si sia già muovendo per l’organizzazione dell’evento che potrebbe portare molti più tifosi del solito, visto che è mancato, eccome, questo appuntamento. Anche perché, in quella che è una sgambata storica, ci potrebbero essere molti volti nuovi da vedere da vicino per la prima volta. Soprattutto quel Pogba che sembra ormai davvero a un passo dal ritorno, e poi anche Di Maria – anche se, su quest’ultimo, iniziano a esserci dei piccoli problemi. In ogni caso, però, l’appuntamento è assai sentito. E dopo tre anni è anche giusto che tutti torni alla normalità.