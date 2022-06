Calciomercato Juventus, salta tutto: Allegri “tradito” di nuovo

Calciomercato Juventus, si è parlato a lungo della possibilità di vederlo in bianconero ma adesso potrebbe succedere di tutto.

Calciomercato Juventus, a lungo si è parlato dell’eventualità di vedere Lingard in bianconero. Il calciatore del Manchester United ha saputo brillare esponenzialmente quando è andato in prestito al West Ham per poi ritornare in quel di Manchester l’anno successivo. Un profilo che se gli si concede spazio può dare grosse soddisfazioni alla propria squadra.

Ma adesso la pista per vederlo sotto la Mole si sarebbe raffreddata del tutto, così sottolinea il portale ‘Goal.com’.

Calciomercato Juventus, si raffredda la pista per Lingard | “Si sta cercando un’altra squadra”

Lingard infatti si starebbe cercando un’altra squadra in vista dei Mondiali invernali, così scrive il portale ‘Goal.com’. E sempre stando all’indiscrezione, la Juventus si sarebbe quindi rassegnata dalla possibilità di fare un’offerta formale per il calciatore.

Un interesse che rimarrà tale essendo, di fatto, uscito dai radar bianconeri. L’unica cosa certa, almeno per il momento, che il futuro dell’inglese non sarà di nuovo a Manchester ma altrove. Il suo spazio con i red devils è limitato da una folta concorrenza e come detto poc’anzi, per esprimersi ai massimi livelli, Lingard ha bisogno di giocatore titolare. Una nuova squadra che però non sarà la Juventus, proprio per volontà della stessa dirigenza che andrebbe a concretizzare altri obiettivi lasciando perdere il bomber britannico. Su di lui potrebbe muoversi un ex conoscenza proprio dei Red Devils, Josè Mourinho.