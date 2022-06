Calciomercato Juventus, 30 milioni e doppio colpo: “accordo triennale”

Calciomercato Juventus, ora la dirigenza fa sul serio e sono pronti 30 milioni per il doppio colpo già pianificato.

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera ha due obiettivi da mettere a segno, oltre ai già consolidati casi Pogba e Di Maria, la squadra di Allegri dovrà sistemare l’attacco. Come sappiamo adesso la situazione per Morata sembra più ottimistica di qualche mese fa e la Juventus potrebbe chiudere l’operazione con un prestito annuale di 10 milioni più 10 al riscatto.

Ma oltre alla riconferma di Alvaro Morata, i bianconeri guardando anche al “sostituto” di Chiesa. Si è parlato a lungo della possibilità di ingaggiare Kostic.

Calciomercato Juventus, Kostic più Morata | Affare da 30 milioni

L’esterno portentoso dell’Eintracht andrà in scadenza nel 2023, pertanto la sua cessione potrà essere facilitata da un prezzo di favore: si pensa ad una cifra intorno ai 10-15 milioni, come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’. Per il giocatore, compagno in nazionale di Vlahovic e ammiratore della Juventus, della quale l’amico gliene ha già parlato positivamente, potrebbe arrivare con un contratto da 2,5 milioni per tre anni.

Un triennale per un giocatore decisamente duttile. Certo, Kostic non è una priorità ma potrebbe trattarsi di una vera e propria opportunità. E questo lo pensa anche Allegri che fino ad ottobre non avrà a disposizione l’altro tuo pupillo: Federico Chiesa. Insomma, un acquisto che poterebbe non poca importanza nella squadra, soprattutto dovesse arrivare anche ad un prezzo di favore. Morata più Kostic per 30 milioni: un doppio colpo decisamente importante.