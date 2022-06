Calciomercato, Raspadori no limits: “Io alla Juve? Ecco il mio sogno”

Calciomercato Juventus, il giocatore esce allo scoperto e parla del suo futuro. Ecco cosa potrebbe accadere per l’attaccante.

Calciomercato Juventus, l’attaccante e fantasista del Sassuolo adesso esce allo scoperto sul proprio futuro dando un messaggio chiaro. Parlando su ‘Sportweek’ il bomber del Sassuolo ha così parlato della possibilità di giocare nella Juventus.

Ecco cosa ha detto:

“Quando si accosta a certi club è motivo di orgoglio, non si può fare altro che essere contenti. Il nostro sogno è sempre quello di puntare al massimo e quindi fa piacere“.

Calciomercato Juventus, Raspadori esce allo scoperto: “Il nostro sogno è sempre quello di puntare al massimo”

Il suo sarebbe un ruolo importante, perché oltre ad avere grosse responsabilità verrebbe preso per fare l’erede dell’ormai ex numero 10 Paulo Dybala ed anche di questo si è parlato. Ecco cosa ha detto Raspadori a tal proposito sulla Joya: “Penso che Dybala sia un campione, è difficile paragonare un ragazzo agli inizi come me con lui. Se gli assomiglio è nel collegare il gioco essendo un attaccante”.

Infine, poi l’annuncio: “Penso di essere pronto al grande salto di qualità, perché do sempre il massimo ogni giorno e mi porta a sentirmi pronto per i grandi cambiamenti e sulla Champions League non c’è un arco temporale preciso, ma è un’ambizione che tutti hanno. Innegabile non ammetterlo. Spero di poterci arrivare un giorno, non so se nel breve tempo o meno”.