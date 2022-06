Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Morata: Allegri “tramortito”

Calciomercato Juventus, un duro colpo per Allegri che adesso dovrà fare i conti con la situazione attuale: ecco cosa è successo.

Calciomercato Juventus, si era parlato di una soluzione ormai sempre più vicina per il continuo in bianconero di Alvaro Morata ma stando alle ultime indiscrezioni, direttamente da ‘Il Corriere dello Sport’, l’Atletico Madrid non avrebbe accettato la proposta di un possibile prestito per l’attaccante.

Un duro colpo per Allegri che vuole a tutti i costi l’attaccante spagnolo ancora alla Juventus e come sostituto di Dusan Vlahovic. Adesso bisognerà necessariamente trovare un’altra soluzione affinché si possa trovare una quadra all’operazione.

Calciomercato Juventus, l’Atletico dice no al prestito per Morata

La Juventus contava di poter sfruttare un’altra volta l’opzione del prestito a 10 milioni più l’eventuale riscatto sempre a 10 ma stando alle ultime novità, direttamente l’Atletico Madrid non vorrebbe procedere con questa operazione. La squadra di Simeone probabilmente preferisce una cessione diretta senza l’opzione dell’ennesimo prestito.

Staremo a vedere come risponderà a tal proposito la dirigenza bianconera che pensava di avere in pungo, ancora una volta, Alvaro Morata che di sua stessa ammissione vuole tutti i costi rimanere alla Juventus anche da seconda linea. Alvaro ha dimostrato affiatamento per l’ambiente e per la maglia bianconera. Adesso bisognerà in tutti i modi trovare una soluzione adeguata per procedere con la trattativa ma con l’Atletico non sembra così facile trattare.