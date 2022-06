Calciomercato Juventus, coppia di ferro con De Ligt: pagato 65 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri fanno i pani per i centrali in difesa: tra certezze possibili, grandi, acquisti.

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno in mente quale sarà la coppia di centrali del futuro. Con il desiderio di consolidare De Ligt e la disponibilità di Bonucci e il nuovo pupillo Gatti, c’è la possibilità di due grandi acquisti dalla Premier League.

Il primo potrebbe essere Gabriel. Il brasiliano arriverebbe in caso di contropartita tecnica, ai Gunners continua a piacere Arthur e Allegri lo lascerebbe partire senza problemi, in quanto non reputato indispensabile per il progetto. Ma oltre al brasiliano desta interesse anche la situazione relativa a Laporte, altro giocatore che potrebbe fare al caso di Allegri.

Calciomercato Juventus, due potenziali rinforzi dalla Premier | Cherubini pianifica il grande colpo

Gabriel e Laporte, entrambi vengono valutati dai rispettivi club almeno 40 milioni ed entrambi sono centrali di sinistra, il ruolo che fu, proprio, di Giorgio Chiellini. Un caso particolare è legato a Laporte, giocatore naturalizzato spagnolo che il City pagò la bellezza di 65 milioni. L’eredità difficile da colmare di Chiellini non sarà semplice ma la dirigenza deve fare conto con il presente ed essere competitiva il più possibile già da subito.

Un possibile partner ideale di De Ligt e con grande esperienza internazionale: questo è il focus. Sperando che il centrale olandese non ceda alle lusinghe che continuano, insistentemente, ad arrivare proprio dalla Premier League. Come scrive ‘La Stampa’, i due profili sondati da Cherubini sono entrambi profili di rilievo di due big club inglesi, con Gabriel che potrebbe arrivare, appunto, tramite lo scambio con Arthur. Staremo a vedere cosa succederà.