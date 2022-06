Calciomercato Juventus, Allegri non ne può più: nuovo “millenial” con Di Maria

Calciomercato Juventus, Di Maria fa ancora aspettare e i bianconeri si guardano già oltre: può arrivare il baby fenomeno.

Calciomercato Juventus, Di Maria ancora non ha deciso il proprio futuro. Tempistiche eccessive e che iniziano a manifestare un poco di impazienza della dirigenza che comincia a guardarsi intorno. A prescindere dall’acquisto del fuoriclasse argentino, i bianconeri potrebbero acquistare il giovane Mudryk e, non da meno, l’ex Ajax David Neres.

Non solo Di Maria. I bianconeri sono concentrati sui possibili – grandi – rinforzi da fare nell’immediato. C’è necessità di acquistare un esterno di qualità. Di Maria fa aspettare ma la Juventus guarda già oltre: Neres (brasiliano ex Ajax) e Mudryk potrebbero essere le soluzioni ideali.

Calciomercato Juventus, due opzioni a Di Maria | Allegri ha deciso

Il brasiliano Neres nutre già una grande esperienza internazionale, la Juventus lo ricorderà sicuramente per le belle prestazioni offerte nei quarti di Champions quando l’allora capitano De Ligt portò gli olandesi fino in semifinale. I tempi sono maturi per un – possibile – ennesimo salto di qualità. Ma ciò che desta attenzione è anche il giovanissimo Mudryk: giocatore ucraino dello Shaktar che potrebbe già avere le carte giuste per giocarsi un posto importante in Serie A. Classe 2001 e una classe da vendere. Proprio l’ucraino, data anche la fattibilità economica dell’operazione, potrebbe arrivare a prescindere dall’acquisto o meno di Di Maria. Per gli esperti un vero e proprio predestinato su cui puntare. Allegri adesso ha diverse alternative e non vuole aspettare altro tempo.