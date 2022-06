Calciomercato Juventus, lo mollano subito: scambio e cash per il super colpo

Calciomercato Juventus, la squadra rivale sul mercato si tira fuori, adesso è strada spianata per il gioiello della Serie A.

Calciomercato Juventus, avanti tutta per Molina. L’Atletico Madrid si tira fuori dalla trattativa e adesso i bianconeri possono involare da soli alla corsa all’esterno argentino, autentico gioiello della Serie A.

L’Atletico si sarebbe chiama fuori dalla corsa all’esterno argentino Molina. La richiesta dei friulani, come scrive ‘Il Corriere dello Sport’ è reputata eccessiva. L’Udinese per lasciar partire il proprio pupillo chiede almeno 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, l’Atletico si chiama fuori | Strada spianata per Molina

Giocatore portentoso e ideale per lo schema tattico di Allegri. Adesso l’esterno argentino può arrivare. I bianconeri, dati gli ottimi rapporti maturati con il club friulano negli anni, sperano di poter chiudere l’operazione in sconto a 20-25 milioni di euro, come sottolinea ‘Il Corriere dello Sport’.

Un operazione che è seguita da tempo e che, finalmente, potrebbe avere la parola fine. Dopo l’assalto (fallito) a Udogie, che alla fine rimarrà ancora all’Udinese, si profila un interesse e quanto mai vicina operazione Molina. Giocatore ideale e il rinforzo necessario per Allegri. Un curioso doppio capo argentino, perché, parallelamente a Molina, potrebbe arrivare anche Di Maria suo amico e compagno in nazionale maggiore. Ora i tempi sono davvero maturi per iniziare a chiudere le prime grandi manovre in entrata. Come detto poc’anzi la Juventus pensa di poter chiudere l’operazione a saldo, dai 20-25 milioni magari con l’inserimento di qualche contropartita tecnica che possa interessare all’Udinese.