Calciomercato Juventus, il gioco delle “signore” è beffardo: Di Maria tradisce Allegri

Calciomercato Juventus, Di Maria si allontana ed ecco cosa potrebbe succedere, adesso, nel futuro dell’argentino.

Calciomercato Juventus, Di Maria sempre più verso il no. Le possibilità di arrivare a chiudere l’esterno argentino a parametro zero adesso sembrano vane. Su di lui si starebbe già muovendo un altro club. Dopo il “rifiuto” del Barcellona, il Benfica potrebbe fare sul serio per il “Fideo”.

Proprio stando alle ultime indiscrezioni de ‘Il Corriere dello Sport’, Di Maria si allontana sempre di più dai radar bianconeri. Il Fideo sembra sempre più intenzionato a rifiutare la proposta della Juve e di attendere il Barcellona, anche se, come dicevamo poc’anzi, proprio il club catalano non lo valuta come priorità assoluta, essendo, comunque, in una situazione economica non facile.

Calciomercato Juventus, Di Maria aspetta il Barcellona ma c’è anche il Benfica

L’opzione più gradita da Di Maria continua essere il Barcellona ma sullo sfondo resiste anche il Benfica, altro club che rese celebre, nel 2007, il Di Maria da noi tutti conosciuto: rendendolo, di fatto, il campione che è diventato. Ora le possibilità di vederlo in bianconero sembrano sempre più basse e proprio la dirigenza si sarebbe stancata di questa telenovela.

L’opzione di tesserarlo per una sola stagione sembrava inizialmente ben accolta dal giocatore che poi ha frenato improvvisamente. Come scrive ‘Il Corriere dello Sport’ un freno a mano che sarebbe giunto anche per esigenze familiari, di fatto, la famiglia dell’argentino preferirebbe vivere in Spagna. Il richiamo di Barcellona, come scelta di vita, e del Barcellona in sé come club.