Calciomercato, ha scelto la Juventus: Mr 200 cross all’anno pronto a sbarcare

Calciomercato Juventus, il giocatore sembra aver scelto il suo futuro: il bianconero è il colore che vuole. Arrivo imminente.

Calciomercato Juventus, Kostic ha scelto Torino. Adesso è tutto pronto per lo sbarco sotto la Mole dell’abile esterno. Giocatore che vanta un record incredibile per quanto concerne i cross in area, manna dal cielo per il tipo di sistema tattico di Allegri. Data la volontà del mister di giocare sui palloni in area, adesso, molti cross potrebbero arrivare alla punta cardine Dusan Vlahovic.

Allegri finalmente avrà un giocatore che può adattarsi concretamente alle sue disposizioni tattiche: duttile e concreto, adesso, a 29 anni il serbo è pronto a fare il salto di qualità.

Calciomercato Juventus, Kostic ci siamo | Tutto pronto per il suo arrivo

Kostic ha sempre cercato la Juventus e adesso si prepara a sbarcare a Torino. Ad aspettarlo ci sarà una squadra pronta a rilanciarsi e il suo compagno di nazionale Dusan Vlahovic con cui il giocatore spera di condividere gol e dialogare in fase offensiva. I due si conoscono e come dicevamo poc’anzi, l’affinità tra due profili del loro calibro in fase realizzativa potrebbe essere molto importante per Allegri.

La volontà del giocatore è sempre stata quella di scegliere il bianconero e adesso, finalmente, sembriamo alle fasi finali della trattativa. Abile e duttile, Kostic può ricoprire, all’occorrenza, tutta la fascia.