Esplode la bufera | Incontro Allegri-Psg: “Ecco cosa pensa la Juve”

Juventus, un incontro tra Allegri e il Paris Saint Germain. Cosa sta succedendo e cosa potrebbe succedere: i dettagli.

Juventus, stando ad Agresti, ci sarebbe stato un incontro tra il direttore sportivo del Psg, Luis Campos e Massimiliano Allegri. Proprio il Psg starebbe cercando un nuovo allenatore per i francesi e l’incontro con il mister, attuale, della Juventus ha fatto – non poco – rumore mediatico.

Stefano Agresti, noto giornalista legato al mondo bianconero, ai microfoni di Radio Radio, si è così espresso così in merito.

Calciomercato Juventus, incontro ai vertici Campos e Allegri

Le parole di Agresti sull’incontro tra Campos e il mister Allegri:

“Non possiamo far passare per normale che il direttore sportivo del Psg, Luis Campos, che è in cerca di un allenatore, incontri il trainer della Juventus, Massimiliano Allegri. Non hanno fatto niente per nascondersi e fatico a credere alla casualità della situazione”.

E poi continua: “Allegri, sottolineo, non è soddisfatto del mercato che stanno facendo gli uomini addetti nella dirigenza bianconera. In una situazione del genere, questo incontro anche alla Juve non è sembrato totalmente casuale“. Una situazione che può diventare, dunque, tutt’altro che un caso a sé. Una vera e propria “bomba” oppure rappresentare una semplice bolla di sapone. Solo nei prossimi giorni avremo il definitivo verdetto.