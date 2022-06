Calciomercato Juventus, Di Maria a cascata: il sì sblocca il doppio colpaccio

Calciomercato Juventus, non solo Di Maria, l’argentino sbloccherebbe un altro colpo in fascia per Allegri.

Calciomercato Juventus, l’arrivo di Di Maria garantirebbe ai bianconeri un altro grande colpo sulle fasce. Allegri avrebbe a disposizione ben due interpreti nuovi nel ruolo. L’argentino è sempre più vicino e dopo di lui potrebbe aggiungersi un’altra pedina fondamentale.

Di Maria potrebbe essere il primo grande colpo offensivo per i bianconeri. Un acquisto voluto e ricercato da Allegri. Ma ciò potrebbe includere un pacchetto non indifferente. Infatti ci sarebbe spazio ancora per un investimento importante ma a prezzo di “favore”. Stiamo parlando del serbo Kostic che -ormai- sembra dichiaratamente innamorato della Juve e pronto alla nuova avventura sotto la Mole.

Calciomercato Juventus, non solo Di Maria: arriva anche Kostic

Per il compagno di nazionale di Dusan Vlahovic, si prospetta un altro annuncio oltre l’acquisto di Di Maria. La dirigenza bianconera avrebbe già stabilito i termini per tesserarlo: un contratto triennale da 2,5 milioni. Il giocatore andrà in scadenza con la sua attuale squadra, l’Eintracht di Francoforte che per il suo addio chiede almeno 25 milioni, mentre la Juventus non vuole superare la quota 15.

In caso di accordo, possibile, visto che il giocatore avrebbe già detto sì alla Juventus e andrebbe -comunque- in scadenza nella prossima stagione, si prospetta un colpo programmato e che possa prendere, dunque, il posto di Federico Bernardeschi che ha lasciato la Juventus a parametro zero.