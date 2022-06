Calciomercato Juventus, sfida al Real per il “crac”: nuovo millenial nel mirino

Calciomercato Juventus, i bianconeri sfidano i blancos per il giovane prodigio: un talento già consolidato pronto per fare la differenza.

Calciomercato Juventus, la dirigenza della Vecchia Signora ha messo gli occhi su un talento del futuro. Stiamo parlando di un giovane prodigio già in grado di fare la differenza nelle big d’Europa: Luis Guilherme trequartista brasiliano del Palmeiras.

Su di lui, oltre ai bianconeri, si starebbe muovendo anche il Real Madrid, sempre molto attenti sui giovani prodigi soprattutto brasiliani, com’è stato per Vinicius e Rodrygo. Giocatore giovanissimi, classe 2006 e trequartista brasiliano già pronto per fare la differenza da subito.

Calciomercato Juventus, occhi puntati sul giovane Guilherme | Sfida con il Real Madrid

Reputato uno dei 2006 più forti al mondo, il Real, così come la Juventus, segue con attenzione la situazione relativa al giovanissimo Guilherme. Il trequartista brasiliano può arrivare in Europa solo tra due anni ma è già un oggetto dei desideri delle big d’Europa.

Ancora nessuna offerta né da Juventus né dal Real Madrid ma non è escluso che i due club si potranno “sfidare” in futuro per il suo acquisto. Un talento cristallino già consolidato che potrebbe essere uno dei cosiddetti crac del presente. Staremo a vedere se potrà esplodere -definitivamente- alla Juventus. Stando all’indiscrezione di ‘Luca Bianchin’ giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ sarebbe già sfida aperta tra i due club ai vertici europei per garantirsi uno dei talenti del futuro di cui sentiremo parlare a lungo.