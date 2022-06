Calciomercato Juventus, Dybala e Zaniolo “traditi”: incastro shock

Calciomercato Juventus, una nuova squadra potrebbe farsi avanti per Dybala che a quel punto chiuderebbe l’ipotesi Zaniolo.

Calciomercato Juventus, Dybala potrebbe, incredibilmente, finire anche alla corte dei rossoneri. Il tentennamento da parte dei nerazzurri, con il passero del tempo potrebbe risultare fatale.

La Joya potrebbe dunque finire alla corte di Pioli e in tal senso ciò significherebbe, drasticamente, un addio definitivo all’operazione Zaniolo. Proprio come la Juventus anche il Milan sta seguendo, da vicino, la pista che porta al giovane talento giallorosso. Ci sarebbe anche già stata una prima offerta di 35 milioni ma Pinto ne chiede almeno 62,5.

Calciomercato Juventus, anche il Milan su Dybala | Addio Zaniolo

E questo mancato accordo e in caso di assalto a Dybala, significherebbe un drastico cambiamento di rotta. Il Milan potrebbe quindi arrivare all’argentino da free agent e sfruttare questa indecisione dell’Inter. Ma Zaniolo continua a piacere ma c’è ancora molta distanza tra domanda e offerta.

Un incastro davvero incredibile che potrebbe, non poco, stravolgere il mercato delle big. In caso infatti di addio definitivo all’operazione Zaniolo da parte dei rossoneri, la Juventus sarebbe quindi libera di trattare con il talento giallorosso e cercare di tesserarlo il prima possibile, appunto, come erede designato della Joya. Certamente su Dybala l’ombra dell’Inter si fa ancora sentire e i nerazzurri sono sempre i favoriti alla corsa all’ex numero 10 bianconero. Ma nelle ultime ore, come comunicano da ‘Il Tempo’, ci sarebbe anche lo zampino di Pioli che cerca sempre un nuovo attaccante per la prossima stagione.