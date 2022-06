Calciomercato Juventus, domani l’ufficialità: è saltato tutto

Calciomercato Juventus, domani ci sarà l’ufficialità e l’annuncio del nuovo esterno voluto e, alla fine, trovato.

Calciomercato Juventus, domani Neres sarà del tutto del Benfica e quindi si può dire con -ormai- certezza che non farà parte della squadra di Allegri. Obiettivo seguito da diverso tempo, l’ex Ajax, di proprietà dello Shaktar, adesso, sarà un nuovo giocatore del Benfica, da domani.

E con tutta certezza si può dire che Neres, nonostante i grandi movimenti da parte della dirigenza bianconera di tesserarlo, alla fine, ha scelto di ricominciare dal Portogallo.

Calciomercato Juventus, Neres al Benfica | Domani l’ufficialità

Niente da fare per i bianconeri. Neres ha scelto il Portogallo per continuare la sua avventura da protagonista. L’esterno brasiliano, molto conosciuto anche per il suo passato all’Ajax laddove proprio in Champions League riuscì a raggiungere la semifinale, adesso, sarà un nuovo giocatore del Benfica.

Secondo infatti quanto viene raccolto da ‘A Bola’, l’esterno brasiliano sarebbe già in Portogallo e già di domani potrebbe arrivare l’ufficialità del trasferimento. Alla Juventus dunque non resta che la prima scelta, cioè Angel Di Maria che sembra avvicinarsi e proprio di oggi o domani potrebbe dare una risposta definitiva sul – possibile – e ricercato trasferimento. Non ci resta che attendere.