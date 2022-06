Calciomercato Juventus, scelta di vita per Suarez: “Pronto un contratto storico”

Calciomercato Juventus, il bomber uruguaiano adesso è ad un bivio: per il suo futuro una scelta di vita specifica. Ecco i dettagli.

Calciomercato Juventus, il futuro di Luis Suarez potrebbe essere ad un bivio: a 35 anni e ancora voglia di fare la differenza, il pistolero si sarebbe offerto ai bianconeri ma su di lui ci sarebbe anche il forte pressing del River Plate come confermano anche da ‘Fichajes’.

Il bomber uruguaiano adesso dovrà scegliere cosa fare del proprio futuro. Due le potenziali destinazioni. Il River Plate che lo segue ancora da molto vicino e poi la Juventus, a cui si è offerto e che era una delle squadre più attive con la – praticamente – firma prima del passaggio all’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, Suarez vuole il bianconero ma il River offre un super contratto

Il River Plate, stando all’indiscrezione, sarebbe pronta ad offrire un super contratto al pistolero. Ancora più importante e più grande rispetto a quello offerto a Carlitos Tevez. Un futuro dunque ai vertici e la possibilità di rimettersi in gioco ancora.

Se fosse per il bomber l’essenziale sarebbe continuare in Europa magari proprio alla Juventus, laddove Morata non verrà riscattato e pertanto bisognerà trovare a tutti i costi un sostituto ideale per Dusan Vlahovic. Un bomber da tutto fare, proprio come il pistolero. Staremo a vedere cosa succederà ma lui si è offerto ai bianconeri per tentare, ancora, una grande scalata al successo.