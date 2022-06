Calciomercato Juventus, il ritorno di Antonio Conte: ribaltone in diretta

Calciomercato Juventus, Antonio Conte ex storico capitano e allenatore potrebbe ritornare a Torino? Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, Antonio Conte in bianconero di nuovo? La suggestione c’è sempre ma cosa c’è di vero sul possibile ritorno dell’ex capitano e allenatore della Juventus? A ‘Radio Bianconera’ si è svelato l’arcano.

Stando infatti quanto viene riferito da Antonio Paolino di ‘Radio Bianconera’ il ritorno di Antonio Conte, almeno per il momento, non è fattibile. Ecco cosa ha detto sulla questione: “Allegri, Cherubini e Nedved si sono incontrati, si sono visti prima del 5 giugno. Possiamo parlare di un progetto che deve decollare più in fretta di quello che il tempo ci sta dicendo simile agli altri club”. Si continua con Allegri quindi ma non bisogna più sbagliare.

Calciomercato Juventus, si continua con Allegri e non c’è nessun contatto con Conte

La società è quindi ancora salda con Allegri ma cos’ha rappresentato quell’incontro con Campos avvenuto giusto qualche settimana fa? Paolino ha risposto anche alla questione, ecco le sue parole: “Quella foto insieme a Campos mi fa pensare serenamente che non c’è stato uno strappo, non è Antonio Conte. Io penso che sia una forzatura per chiedere: io Allegri il prossimo anno non sarò più il parafulmine, non difenderò più tutto e tutti. La situazione non precipita, non quest’estate”.

E poi, per concludere, una decisa smentita sulla possibilità di rivedere, ora, Antonio Conte in bianconero e sul rapporto cordiale tra il presidente Agnelli e il mister leccese: “Smentisco totalmente, diciamo che sono diplomatici, ma non cordiali. Così come sono diplomatici con Del Piero”.