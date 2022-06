Calciomercato Juventus, bomba Ronaldo: “Non l’ha smentito”

Calciomercato Juventus, un ritorno di Cristiano Ronaldo in Serie A? Tutti i dettagli clamorosi sul suo futuro sono stati svelati.

Calciomercato Juventus, non è passato molto dall’addio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus e già si parla di un suo possibile ritorno in Serie A. La stagione a Manchester è stata, tutt’altro, che positiva. Il fenomeno portoghese non è riuscito a conquistare la qualificazione in Champions League e il mal di pancia dell’attuale situazione societaria si fa sentire. Pertanto, adesso, si parla già di un suo possibile – nuovo – trasferimento, di ritorno, in Serie A.

Stando, infatti, all’indiscrezione lanciata da ‘Enrico Camelio’, il futuro di CR7 potrebbe essere nuovamente in Serie A ma non alla Juventus. Su di lui ci sarebbe il clamoroso fascino di Josè Mourinho, mister con cui legò molto ai tempi del Real Madrid che potrebbe quindi essere decisivo.

Calciomercato Juventus, Ronaldo alla Roma grazie a Mourinho

CR7 alla Roma è certamente una bomba di mercato che non lascia nessuno indifferente. Stando infatti alla rivelazione del giornalista ‘Enrico Camelio’, il tutto è possibile. Ecco cosa ha detto sulla questione CR7 – Roma: “Io non ci ho creduto inizialmente. Poi mi chiama un medico che ha avuto rapporti con Ronaldo e mi dice che potrebbe esserci questa possibilità. Mi dicono che lui per cambiare squadra vuole un contratto fino al 2024″.

E poi l’annuncio su Mourinho: “La novità è che siamo riusciti a parlare direttamente con Mourinho e non ha smentito la notizia, è stato un nì”.