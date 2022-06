Calciomercato Juventus, lo manda Ancelotti: firma saltata

Calciomercato Juventus, ora i bianconeri sognano il grande colpo in mediana: la firma è saltata e l’operazione può essere possibile.

Calciomercato Juventus, nemmeno il tempo di annunciare Pogba che già la Juventus mette il radar su un altro fuoriclasse in mediana. Stiamo parlando di Toni Kroos: il calciatore tedesco e titolare inamovibile del Real Madrid potrebbe lasciare in questa stagione.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni riportate da ‘cadena cer’, Toni Kroos non rinnoverebbe il proprio contratto con il Real Madrid e ciò potrebbe rappresentare un grandissimo vantaggio in ottica mercato.

Calciomercato Juventus, Kroos in bianconero sogno possibile | Non rinnova con il Real Madrid

Una notizia che certamente non lascia indifferenti tutti i tifosi. Il fuoriclasse tedesco classe 1990 potrebbe lasciare il Real Madrid dopo diverse stagioni provando una nuova avventura all’estero. La Juventus è chiaramente molto interessata e potrebbe riproporre una trattativa stile Khedira quando proprio l’altro centrocampista tedesco lasciò i blancos per scegliere la Juventus.

Ancora da svelare cifre e possibili accordi ma adesso i tempi sono maturi per poter sognare. La Juventus ha un obiettivo fisso: quello di rilanciarsi ai vertici sia in campionato ma soprattutto in Champions League laddove, appunto, c’è la necessità di fare la differenza e provare la scalata alla conquista del titolo. Non sarà certamente semplice ma con l’ausilio di fenomeni del calibro di Kroos, il sogno diventerebbe possibile. C’è da capire se ci sarà o no un vero tentativo da parte della dirigenza ma le volontà di lasciarlo partire, adesso, sembrano concrete da parte del Real Madrid che è sostanzialmente starebbe pensando di rifondare dopo anni e anni di dominio su tutti i fronti.