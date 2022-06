Calciomercato Juventus, accordo totale con la Fiorentina: affare da 12 milioni

Calciomercato Juventus, i due club hanno trovato l’accordo per il giocatore. Un operazione dal costo di 12 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, i due club si starebbero per incontrare per stabilire un eventuale accordo per finalizzare l’operazione Mandragora. Giocatore arrivato di nuovo in bianconero dopo l’esperienza al Torino che però non l’ha riscattato.

Stando infatti all’indiscrezione lanciata da ‘Momblano’, Fiorentina e Juventus avrebbero trovato un accordo per il giocatore italiano. Un operazione dal costo di 10,5 milioni + bonus da 1,5 per un totale, quindi, di 12 milioni di euro.

Dopo l’avventura in granata, Mandragora, di proprietà bianconera, potrebbe scegliere la Fiorentina. I viola sono decisi, così come lo è – soprattutto – mister Italiano che apprezza molto il calciatore in questione. Stando infatti alle indiscrezioni rilanciate da Momblano, il giocatore, in questo momento, starebbe già discutendo un contratto con la società viola.

Un tesoretto da 12 milioni che verrebbe presto reinvestito su potenziali colpi in entrata. La Juventus, in tal senso, ragiona sul presente ma soprattutto sul futuro. Ci sono alcuni obiettivi concreti da chiudere per tempo. I soldi in arrivo in questo momento farebbero decisamente comodo per reimpostare la rosa da offrire ad Allegri per la prossima stagione.