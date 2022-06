Calciomercato, “Neymar alla Juve per 70 milioni”: svelata la formula

Calciomercato Juventus, una pagina insider svela la bomba che sconvolgerebbe tutto il mondo del calcio: l’arrivo del brasiliano.

Calciomercato Juventus, il fenomeno brasiliano in bianconero? La bomba di mercato arriva direttamente da una pagina insider dei bianconeri, da ‘Enganche’ si parla proprio del possibile arrivo del bomber del Psg.

Un operazione super costosa. Sembra infatti che il club bianconero sarebbe già pronto ad imbastire un operazione con i parigini sulla base di 70 milioni + bonus: che vedrebbero quindi una formula di prestito oneroso di 15 milioni con diritto di riscatto fissato a 55 milioni dilazionati nel tempo.

Calciomercato Juventus, c’è la formula per Neymar | Prestito da 15 milioni + 55 di riscatto

Ora c’è da capire se questa notizia potrà essere confermata direttamente dall’entourage bianconero alla ricerca del rilancio assoluto in Italia ma soprattutto in Europa. Certamente l’arrivo del brasiliano rappresenterebbe tanto, tantissimo per la Serie A. Il suo potenziale acquisto potrebbe avere la portata di quello di Cristiano Ronaldo ai tempi e già Momblano, giusto qualche giorno fa, aveva parlato dell’interesse dei bianconeri a tesserare l’ex Barcellona.

Neymar è senza dubbio un fuoriclasse assoluto che, idealizzato proprio in coppia con Vlahovic e Chiesa, potrebbe regalare gioie senza eguali. Staremo a vedere se sarà possibile davvero imbastire una trattativa su questa base del prestito con diritto di riscatto ma è molto probabile che il giocatore possa lasciare, realmente, Parigi per la prossima stagione. In attesa di ulteriori sviluppi rimaniamo con l’hype a mille per il possibile colpo dell’estate.