Calciomercato, Tuttosport lancia la Juve: nuovo ribaltone Di Maria

Calciomercato Juventus, ‘Tuttosport’ rilancia sulla questione Di Maria: l’esterno argentino e gli sviluppi della strategia bianconera.

Calciomercato Juventus, stando a ‘Tuttosport’, i bianconeri continuano a seguire la questione Di Maria. L’esterno argentino che potrebbe firmare con la squadra di Allegri un annuale da 7 milioni più bonus sta valutando il meglio per il proprio futuro ma soprattutto per il volere della moglie e dei figli.

Di Maria in vacanza ad Ibiza sta capendo quale sarà il futuro migliore per la sua carriera. Non più giovanissimo ma con ancora grande capacità di fare la differenza, Di Maria potrebbe continuare ancora nel calcio che conta, nel campionato europeo.

Calciomercato Juventus, non si molla Di Maria | A breve la decisione definitiva

L’argentino è conscio di come con Allegri sarebbe utilizzato al massimo della potenza ma è tentato già dal ritorno in patria. Lo stesso Carlitos Tevez adesso neo allenatore del Rosario Central potrebbe già convincerlo a seguirlo in Argentina.

Ora, però, la palla passa direttamente al diretto interessato che valuterà in questi giorni il meglio per se ma soprattutto per la propria famiglia, che già sembrava restia a scegliere un’altra destinazione che non fosse Barcellona, anche se il club blaugrana sembra essersi allontanano del tutto. Staremo dunque a vedere l’evolversi della trattativa ma la Juventus è certo che non mollerà fino alla fine.