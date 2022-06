Calciomercato Juventus, incontro segreto per Zaniolo: maxi formula

Calciomercato Juventus, un incontro segreto per parlare dell’operazione Zaniolo: adesso i bianconeri fanno sul serio.

Calciomercato Juventus, adesso la dirigenza bianconera vuole fare sul serio per Zaniolo. L’italiano piace ed è un profilo che permetterebbe un ottimo salto di qualità. Le richieste della Roma sono però alte, oscillano tra i 50-60 milioni di euro.

I bianconeri sono interessati ma non posso offrire più di 40 milioni di bonus ma adesso potrebbe, comunque, esserci un punto di incontro. Si parla di una contropartita tecnica che potrebbe interessare e, quindi, fare al caso di Mourinho.

Calciomercato Juventus, Arthur come contropartita per Zaniolo

Il centrocampista brasiliano è in uscita dalla Juventus e potrebbe quindi essere utilizzato come contropartita tecnica per arrivare al tanto desiderato Zaniolo. Mourinho, come scrive ‘Tuttosport’, sembra non disdegnare il possibile rinforzo e adesso i due club potrebbe già lavorare ad un eventuale soluzione che accontenti entrambe le parti.

Una possibile trattativa che metterebbe d’accordo entrambe le parti, visto che i bianconeri offrirebbero il cartellino di Arthur più una somma di denaro. Insomma, se questo dovesse essere realmente lo step successivo per arrivare a Zaniolo, la trattativa prenderebbe un senso unico e andrebbe così a colmare due potenziale colpi di mercato: uno in uscita e l’altro in entrata. Non ci resta che attendere gli sviluppi di questa nuova trattativa.