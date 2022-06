Calciomercato Juventus, dal Psg arriva l’erede di De Ligt: svolta immediata

Calciomercato Juventus, De Ligt potrebbe partire e i bianconeri valutano le valide alternative: una arriverebbe dal Psg.

Calciomercato Juventus, le parole dell’ad Arrivabene non tranquillizzano i tifosi e la possibilità di salutare anche De Ligt è concreta. Il centrale olandese potrebbe infatti decidere di andarsene già per la prossima stagione, scegliendo la Premier League come sua prossima destinazione.

A tal proposito infatti i bianconeri si troverebbero con le spalle al muro ma non vorrebbero farsi trovare impreparati proprio in caso di addio dell’olandese. Tante le alternative valutate ma filtra un discreto interesse oltre che ottimismo per il difensore francese del Psg. Come scrivono da ‘Il Corriere della Sera’, i bianconeri valuterebbero Kimpembe come potenziale sostituto di De Ligt.

Calciomercato Juventus, Kimpembe come sostituto di De Ligt

Stando infatti alle ultime indiscrezioni la Juventus avrebbe valutato il francese come sostituto del già consolidato difensore classe 1999 De Ligt. Da ‘il Corriere della Sera’ si parla dell’interesse dei bianconeri per il centrale del Psg Kimpembe, che sarebbe pronto a partire anche perché i francesi sono molto vicini a Skriniar dall’Inter.

in caso di partenza di De Ligt, la Juventus avrebbe già trovato il suo potenziale sostituto. Un centrale con molta esperienza internazionale e ancora molto giovane.