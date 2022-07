Calciomercato, incontro Juventus-Paredes: risposta lampo di Cherubini

By

Calciomercato Juventus, Di Maria potrebbe non essere il solo argentino ad arrivare sotto la Mole: ecco cosa bolle in pentola.

Calciomercato Juventus, come scrive ‘Tuttosport’, Cherubini starebbe lavorando direttamente con un emissario da e per il PSG affinché si possa chiudere uno o altri due colpi proprio dalla capitale francese. Oltre a Di Maria alla corte di Allegri potrebbe aggiungersi anche Paredes. L’ex Roma è pronto a rilanciarsi nel campionato che l’ha reso celebre.

Non solo Di Maria, con cui proprio Paredes è stato immortalato in vacanza ad Ibizia, i due oltre ad essere amici e compagni di nazionale potrebbero ritrovarsi anche a Torino. Uno strano incrocio del destino ma più concretamente una volontà ferrea da parte del club di Andrea Agnelli che cerca rinforzi in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, da Di Maria a Paredes | Doppio colpo argentino

Paredes farebbe decisamente comodo alla squadra di Allegri soprattutto per caratteristiche tecniche. L’argentino, proprio insieme a Pogba potrebbe diventare il volto del nuovo centrocampo del mister. Tra possibili cambi radicali, si è parlato di un addio sempre più probabile di Arthur, certificato di Ramsey e suggestivo per Rabiot, la dirigenza bianconera potrebbe puntare tutto su Paredes.

Un occasione che scaturisce innanzitutto da una volontà: quella di Paredes di rilanciarsi già da subito nel calcio che conta da possibile protagonista. Per caratteristiche tecniche il giocatore potrebbe fare al caso di Allegri. Ancora giovane e con grande intensità oltre che spirito di adattamento. Il suo passato in Serie A è inoltre quel valore aggiunto d’esperienza per fare già la differenza da subito.