Calciomercato, la Juventus dà “i numeri” | L’indizio sulla nuova 10

Calciomercato Juventus, su indiscrezione svelati i nuovi numeri dei campioni bianconeri, ecco a chi andrà, molto probabilmente, la 10.

Calciomercato Juventus, nemmeno tempo di annunciarlo che si fanno già i numeri. Ebbene, come ha scritto ‘Agresti’ su Twitter i nuovi numeri della squadra di Allegri sono stati svelati. A Chiesa andrà la 7 (attualmente di Vlahovic) e il serbo, dato l’addio di Morata, prenderà la 9.

Uno “spoiler dello store” come scrive Agresti su Twitter. I nuovi numeri della squadra di Allegri sono stati svelati ma manca il numero più importante…il 10. Quel 10 che è stato dei più grandi campioni della storia e che adesso potrebbe ritornare sulle spalle di Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, Pogba “prende” la 10 | Indizio svelato

Potrebbe infatti, per ovvie conclusioni, essere di Pogba quel numero. Il 10. Già in passato il Polpo l’aveva vestito per poi essere ceduto e quel numero finì poi a Dybala che adesso ha lasciato la Juventus. Una storia che si ripete ma che adesso, si spera, possa durare a lungo. Quel grande numero per un grande giocatore.

In attesa del suo arrivo ufficiale, o meglio, del suo ritorno a “casa”, i tifosi fantasticano sul già consolidato numero dei campioni. Che il 10 possa essere di nuovo di Pogba? Sicuramente una mossa commerciale assai vincente visto che probabilmente sarà una delle magliette più vendute. Ma ora l’attesa (infinita) potrà, finalmente, arrivare a termine. Pogba si appresta a sbarcare a Torino e ritrovare i suoi beniamini che lo aspettano a braccia aperte.