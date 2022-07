Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo: il nuovo affare con la Roma fa felice Mou

Calciomercato Juventus, con la Roma si possono consolidare diverse trattative, l’ultima è davvero inaspettata.

La Roma potrebbe consolidare diverse trattative con i bianconeri. Si parla tutt’ora dell’operazione Zaniolo sempre più vicina ma tra i possibili calciatori finiti nei radar della squadra giallorossa c’è anche un nuovo potenziale innesto, si tratta di Arthur che piacerebbe molto allo special one.

Non solo Zaniolo, come conferma direttamente su Twitter ‘Marcello Chirico’, nei radar della squadra giallorossa sarebbe finito anche Arthur: il centrocampista brasiliano che piacerebbe a Mourinho che lo vedrebbe come ottimo rinforzo per la squadra giallorossa.

Calciomercato Juventus, Roma pronta all’assalto per Arthur

Il brasiliano potrebbe uscire da Torino ed essere, di conseguenza, il rinforzo ideale per la squadra di Mourinho. Proprio lo special one avrebbe mosso l’interesse per avere un rinforzo in mediana, soprattutto se dovesse perdere Zaniolo. Oltre a Frattesi, primo obiettivo dei giallorossi anche Arthur sembra essere un profilo davvero gustoso per la squadra giallorossa.

Che venga inserito nell’operazione Zaniolo? Da quanto si è capito la Roma preferirebbe scollegare l’operazione, preferendo soldi cash. Si è parlato, infatti, di una prima offerta da 50 milioni ma adesso il giocatore andrà in scadenza nel 2023 e per evitarlo di perderlo a zero, i giallorossi potrebbe accettare un prestito oneroso alla base di 10-20 milioni con 30 di riscatto.