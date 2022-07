Calciomercato Juventus, il Chelsea non ne può più: ribaltone De Ligt

Calciomercato Juventus, ribaltone a sorpresa sull’operazione De Ligt. Ecco cosa potrebbe succedere nel futuro dell’olandese.

Una nuova importante novità per quanto concerne il futuro di De Ligt. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, direttamente da ‘Il Mattino’ di Napoli, in caso di addio di Koulibaly, il Chelsea sarà la prima squadra favorita al suo acquisto.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni il futuro di De Ligt potrebbe non essere più al Chelsea, difficilmente, infatti, i blues potrebbero permettersi un altro colpo così importante in caso di acquisto del centrale del Napoli Koulibaly.

Calciomercato Juventus, il Chelsea su Koulibaly: addio De Ligt

Un altro degli obiettivi dei bianconeri, il centrale difensivo Koulibaly potrebbe finire di diritto nel mirino del Chelsea. Eventualità che taglierebbe fuori, definitivamente, la questione De Ligt, anche perché il Chelsea difficilmente potrebbe permettersi due colpi di questo calibro a livello offensivo.

Proprio come anticipato da ‘Il Mattino’ il Chelsea starebbe valutando seriamente di ingaggiare il difensore senegalese in caso di addio dal Napoli. Un operazione che non sarà – di certo – economica ma che avrebbe un risvolto positivo per i bianconeri, visto che il Chelsea è la principale squadra interessata all’acquisto del centrale olandese classe 1999. In attesa di risvolti la Juventus si concentra sulle possibili operazioni in entrata.