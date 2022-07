Calciomercato Juventus, BILD: “De Ligt e il nuovo club: avviso ufficiale”

By

Calciomercato Juventus, De Ligt esce allo scoperto e “svela” il nuovo club dove vorrebbe giocare. Ecco cosa sta succedendo.

De Ligt al Bayern Monaco. Almeno è quello che il giocatore, stando alle indiscrezioni rilanciate da ‘Bild’, avrebbe detto al club bianconero. Dando quindi un forte segnale sul club che vorrebbe nel proprio futuro.

Stando infatti all’indiscrezione, il giocatore avrebbe comunicato direttamente alla società di volere il Bayern Monaco nel proprio futuro ma il prezzo richiesto dal club bianconero è ancora troppo eccessivo per il club tedesco e pertanto si valuterebbero già eventuali contropartite tecniche.

Calciomercato Juventus, De Ligt vuole il Bayern Monaco

De Ligt per il proprio futuro avrebbe richiesto esclusivamente di giocare per il Bayern Monaco. Un club che sembra adatto per il presente del centrale olandese che a questo punto sembra sempre più lontano della Juventus.

Ora ci sarà, comunque, la necessità di trattare. La Juventus consapevole della qualità del giocatore non vuole lasciarlo partire ad un prezzo non reputato congruo e pertanto si valuteranno le soluzioni migliori. Da capire quali contropartite tecniche potrà offrire il club tedesco da anni una delle squadre più forti a livello internazionale e tra le più blasonate in Champions League. Staremo a vedere cosa succederà ma una cosa è certa, il futuro di De Ligt sembra sempre più lontano da quello della Juventus.