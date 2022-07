Calciomercato Juventus, apnea Zaniolo: 20 milioni più un top player

By

Calciomercato Juventus, le due parti stanno ragionando su uno scambio incredibile. Ecco come può arrivare Zaniolo.

Stando alle ultime indiscrezioni, rilanciate da ‘Tancredi Palmieri’ sul proprio profilo Twitter, Juventus e Roma starebbero ragionando su un possibile scambio per chiudere l’operazione Zaniolo.

La dirigenza giallorossa, infatti, valuterebbe un possibile scambio più cash per far sì che l’affare Zaniolo si chiuda già nei prossimi giorni. L’obiettivo è infatti quello di rinforzarsi in mediana. Pertanto la Roma chiederebbe alla Juventus il cartellino di Zakaria più una cifra cash che ammonta ai 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, scambio per arrivare a Zaniolo | Zakaria + 20 milioni

Dopo poco tempo dal suo arrivo il centrocampista, che sembra piacere molto anche ad Allegri, potrebbe già salutare la Vecchia Signora. Il suo futuro potrebbe essere – di nuovo – in Serie A, ma alla Roma. Un destino che, dunque, porterebbe ad uno scambio fra le parti.

Sappiamo come la Juventus voglia arrivare a Zaniolo e allo stesso tempo come Zaniolo cerchi i bianconeri, tanto che già si parla di un suo possibile arrivo imminente. Ma inizialmente si parlava di un cifra cash diluita nel tempo con 50 milioni spalmati prima con un prestito a 20 e con diritto di riscatto a 30, ma adesso la situazione potrebbe muoversi su un’altra strada, quella dello scambio più cash. Staremo a vedere cosa deciderà di fare la dirigenza bianconera, in attesa dell’ufficialità dell’operazione.