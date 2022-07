“Non firmare con la Juventus”: la reazione di Zaniolo lascia tutti di stucco

La Roma si preoccupa per Zaniolo. Adesso il pupillo giallorosso è sempre più vicino ai bianconeri: l’indizio è virale.

Zaniolo incontra i tifosi giallorossi e alla domanda dei supporter della Roma, che gli chiedono di non andare alla Juventus, il giocatore rimane indifferente e non risponde quando si parla della sua – sempre più possibile – nuova squadra. Un messaggio davvero indistinguibile che potrebbe non lasciare dubbi sulla sua “nuova casa”.

🔴 #Zaniolo ha lasciato Trigoria (come tutti i giocatori) e si è fermato con i tifosi: “Nico ti prego resta alla Roma, non andare alla #Juventus!”. Silenzio (inevitabile) del giocatore mentre firmava autografi ai romanisti. Tutto sul @CorSport #ASRoma #Calciomercato pic.twitter.com/c9yUfV4nL4 — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 5, 2022

Calciomercato Juventus, Zaniolo incontra i tifosi della Roma e “lancia” un messaggio

L’incontro con i tifosi giallorossi sembra non lasciar alcun dubbio. Zaniolo potrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus. I due club stanno cercando di trovare una soluzione al futuro del titolare della squadra di Mourinho.

Due le opzioni: si è parlato di un prestito con diritto di riscatto che andrebbe a colmare la richiesta iniziale della dirigenza giallorossa, cioè 50 milioni. Oppure, ultima e non da escludere, la possibile soluzione con uno scambio più conguaglio. Si valuta il profilo di Zakaria più 20 milioni di euro. In attesa di ufficialità i due club si stanno incontrando e non è scontato possano trovare un accordo al più presto, già in tempi celeri.