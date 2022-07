Calciomercato, Juventus “stregata”: blitz per De Ligt e scambio letale

Calciomercato Juventus, una delle squadre interessate potrebbe offrire una contropartita di lusso per De Ligt.

Stando a ‘La Stampa’, De Ligt ormai sempre più in orbita Chelsea, nonostante l’intenzione del giocatore di andare al Bayern Monaco, potrebbe andarsene tramite uno scambio di lusso.

Stando infatti all’ultima indiscrezione, il club inglese per facilitare e, quindi, ammortizzare il costo decisamente importante dell’olandese potrebbe inserire nell’operazione il cartellino di Jorginho, giocatore già cercato in passato dai bianconeri. Un operazione che renderebbe più facile il passaggio di De Ligt viste le giustificate alte pretese della dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, scambio per De Ligt | Jorginho più soldi

Jorginho è un giocatore che piace alla Juventus e già in diverse fasi del mercato è stato accomunato alla squadra di Massimiliano Allegri per il futuro. Italiano facente parte della squadra vincitrice dell’europeo (uno dei protagonisti), il centrocampista è un ex Napoli e quindi conosce molto bene la Serie A.

Un profilo ideale e forse il regista necessario in mediana che ancora manca a questa Juventus nel post Pirlo. Pertanto questa contropartita tecnica potrebbe essere quella decisiva, in quanto il giocatore sembra interessare anche al mister Allegri. Bisognerà, però, capire a che prezzo. Certamente vista l’età differente dei profili in questione la Juventus si aspetterebbe un ulteriore e cospicua somma di denaro. Vedremo come reagirà il Chelsea e soprattutto che offerta intende fare.